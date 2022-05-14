Мартин Демичелис претендует на пост главного тренера «Арминии»

Бывший защитник «Баварии», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Мартин Демичелис претендует на пост главного тренера «Арминии», утверждает Sky Sport Germany.

41-летний специалист уже провел переговоры с представителями клуба из Билефельда, который с большой долей вероятности в следующем сезоне будет выступать во второй бундеслиге.

Если сторонам удастся договориться, то Демичелис по окончании сезона-2021/22 сменит исполняющего обязанности главного тренера Марко Костманна.

В настоящее время Демичелис тренирует дубль «Баварии».