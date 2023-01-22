Маркус Тюрам зимой намерен покинуть гладбахскую «Боруссию»

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам зимой намерен покинуть клуб, сообщает журналист Сабер Десфарже.

25-летний француз решил не продлевать действующий контракт, истекающий летом. Интерес к нему на данный момент проявляют «Челси», «ПСЖ», «Интер» и «Бавария», однако никто пока не обращался к руководству гладбахцев с конкретным предложением.

Маркус Тюрам забил десять голов в 15 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Франции в 32 миллиона евро.