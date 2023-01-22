Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 22:08

Маркус Тюрам зимой намерен покинуть гладбахскую «Боруссию»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам зимой намерен покинуть клуб, сообщает журналист Сабер Десфарже.

25-летний француз решил не продлевать действующий контракт, истекающий летом. Интерес к нему на данный момент проявляют «Челси», «ПСЖ», «Интер» и «Бавария», однако никто пока не обращался к руководству гладбахцев с конкретным предложением.

Маркус Тюрам забил десять голов в 15 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Франции в 32 миллиона евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
В Адлерском районе Сочи загорелись три частных жилых дома
Библиотекарь назвала шесть книг для чтения с детьми
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бундеслига, 16-й тур: «Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией», «Боруссия» Д обыграла «Аугсбург» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 10 5 1 50-14 35
2
 Фрайбург 16 9 3 4 25-23 30
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 35-24 30
4
 Унион Б 16 9 3 4 27-21 30
5
 РБ Лейпциг 16 8 5 3 31-22 29
6
 Боруссия Д 16 9 1 6 29-24 28
7
 Вольфсбург 16 7 5 4 30-20 26
8
 Боруссия М 16 6 4 6 30-27 22
9
 Вердер 16 6 3 7 26-34 21
10
 Байер 16 6 3 7 28-28 21
11
 Майнц 16 5 5 6 20-25 20
12
 Кельн 16 5 5 6 28-30 20
13
 Хоффенхайм 16 5 3 8 23-25 18
14
 Бохум 16 5 1 10 17-37 16
15
 Штутгарт 16 3 6 7 19-28 15
16
 Аугсбург 16 4 3 9 21-30 15
17
 Герта 16 3 5 8 20-25 14
18
 Шальке 16 2 3 11 13-35 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 1 : 1
21.01 17:30
Бохум – Герта
 3 : 1
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 3 : 0
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 1 : 1
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 3 : 1
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 6 : 0
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 7 : 1
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 4 : 3
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 15 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости