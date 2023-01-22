Маркус Тюрам зимой намерен покинуть гладбахскую «Боруссию»
Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам зимой намерен покинуть клуб, сообщает журналист Сабер Десфарже.
25-летний француз решил не продлевать действующий контракт, истекающий летом. Интерес к нему на данный момент проявляют «Челси», «ПСЖ», «Интер» и «Бавария», однако никто пока не обращался к руководству гладбахцев с конкретным предложением.
Маркус Тюрам забил десять голов в 15 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Франции в 32 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|16
|10
|5
|1
|50-14
|35
|
2
|Фрайбург
|16
|9
|3
|4
|25-23
|30
|
3
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|35-24
|30
|
4
|Унион Б
|16
|9
|3
|4
|27-21
|30
|
5
|РБ Лейпциг
|16
|8
|5
|3
|31-22
|29
|
6
|Боруссия Д
|16
|9
|1
|6
|29-24
|28
|
7
|Вольфсбург
|16
|7
|5
|4
|30-20
|26
|
8
|Боруссия М
|16
|6
|4
|6
|30-27
|22
|
9
|Вердер
|16
|6
|3
|7
|26-34
|21
|
10
|Байер
|16
|6
|3
|7
|28-28
|21
|
11
|Майнц
|16
|5
|5
|6
|20-25
|20
|
12
|Кельн
|16
|5
|5
|6
|28-30
|20
|
13
|Хоффенхайм
|16
|5
|3
|8
|23-25
|18
|
14
|Бохум
|16
|5
|1
|10
|17-37
|16
|
15
|Штутгарт
|16
|3
|6
|7
|19-28
|15
|
16
|Аугсбург
|16
|4
|3
|9
|21-30
|15
|
17
|Герта
|16
|3
|5
|8
|20-25
|14
|
18
|Шальке
|16
|2
|3
|11
|13-35
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|1 : 1
|21.01
|17:30
|
Бохум – Герта
|3 : 1
|21.01
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Шальке
|3 : 0
|21.01
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|1 : 1
|21.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|3 : 1
|21.01
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|6 : 0
|21.01
|20:30
|
Кельн – Вердер
|7 : 1
|22.01
|17:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|4 : 3
|22.01
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|11
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|15
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|14
|1
|2
Новости