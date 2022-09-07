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Сегодня, 00:26

Марко Розе может сменить Тедеско в «Лейпциге»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

«Лейпциг» в ближайшее время примет решение о будущем Доменико Тедеско, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство немецкого клуба рассматривает Марко Розе в качестве основного кандидата на случай увольнения Тедеско, которое весьма вероятно.

После пяти матчей чемпионата Германии «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 5 очков. Во вторник команда проиграла «Шахтеру» (1:4) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. с 2019 по 2021 год наставник занимал пост главного тренера «Спартака» .

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа A
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24%

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа C
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ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига: «Боруссия» победила «Хоффенхайм», «Бывария» сыграла вничью с «Унионом» и другие матчи 5-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 5 4 0 1 8-4 12
2
 Фрайбург 5 4 0 1 10-5 12
3
 Бавария 5 3 2 0 17-3 11
4
 Унион Б 5 3 2 0 12-4 11
5
 Майнц 5 3 1 1 5-5 10
6
 Кельн 5 2 3 0 10-6 9
7
 Хоффенхайм 5 3 0 2 8-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 2 2 1 11-11 8
9
 Боруссия М 5 2 2 1 7-5 8
10
 Вердер 5 2 2 1 12-10 8
11
 РБ Лейпциг 5 1 2 2 6-9 5
12
 Герта 5 1 1 3 4-6 4
13
 Штутгарт 5 0 4 1 4-5 4
14
 Аугсбург 5 1 0 4 3-10 3
15
 Шальке 5 0 3 2 5-12 3
16
 Байер 5 1 0 4 6-9 3
17
 Вольфсбург 5 0 2 3 4-10 2
18
 Бохум 5 0 0 5 3-15 0
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9.09 21:30
Вердер – Аугсбург
 - : -
10.09 16:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
10.09 16:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
10.09 16:30
Герта – Байер
 - : -
10.09 16:30
Хоффенхайм – Майнц
 - : -
10.09 16:30
РБ Лейпциг – Боруссия Д
 - : -
10.09 19:30
Шальке – Бохум
 - : -
11.09 16:30
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Унион Б

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