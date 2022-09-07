Марко Розе может сменить Тедеско в «Лейпциге»

«Лейпциг» в ближайшее время примет решение о будущем Доменико Тедеско, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство немецкого клуба рассматривает Марко Розе в качестве основного кандидата на случай увольнения Тедеско, которое весьма вероятно.

После пяти матчей чемпионата Германии «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 5 очков. Во вторник команда проиграла «Шахтеру» (1:4) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. с 2019 по 2021 год наставник занимал пост главного тренера «Спартака» .