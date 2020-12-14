Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе может стать новым главным тренером «Боруссии» из Дортмунда. Он является фаворитом на вакантный пост, который освободился после увольнения Люсьена Фавра, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Представители клуба уже достигли принципиального соглашения с 44-летним немецким специалистом, а переход должен состояться летом 2021 года.

Напомним, что ранее дортмундцы уволили Люсьена Фавра, который возглавлял команду с 2018 года, а исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет помощник Фавра Эдин Терзич.