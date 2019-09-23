Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после матча 5-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (2:2) жестко ответил журналисту. Последний спросил, есть ли у команды психологические проблемы, так как она не может удержать победный счет.

— Эти вопросы начинают нервировать, — цитирует Ройса goal.com. — Автогол — это проблема с психологией? Конечно, мы не првильно действовали в том моменте, но не надо говорить об этом дерьме сейчас. Каждую неделю одно и то же дерьмо.

Мы должны говорить о том, как хорошо сыграть в обороне, а также о том, что «Айнтрахт» всегда может вернуться в игру.

Нам просто нужно лучше обороняться в последние пять минут. Не знаю, как они сравняли счёт, но такое не должно происходить. Но хватит уже с этой психологией.