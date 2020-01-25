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Марко Ройс: «Вот, почему мы подписали Холанна»

12:07
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Капитан «Боруссии» Марко Ройс поделился мнением о дебюте нападающего Эрлина Холлана. В двух стартовых матчах он забил пять голов, установив рекорд чемпионата Германии.

— На тренировках в течение первых нескольких недель он был очень спокоен, расслаблен и просто усердно работал над своей физической формой, — сказал Ройс в эфире DAZN. — Это замечательно для него — две игры, пять голов. Вот, почему мы его подписали. Бывают и худшие старты.

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