Марко Ройс: «Вот, почему мы подписали Холанна»

Капитан «Боруссии» Марко Ройс поделился мнением о дебюте нападающего Эрлина Холлана. В двух стартовых матчах он забил пять голов, установив рекорд чемпионата Германии.

— На тренировках в течение первых нескольких недель он был очень спокоен, расслаблен и просто усердно работал над своей физической формой, — сказал Ройс в эфире DAZN. — Это замечательно для него — две игры, пять голов. Вот, почему мы его подписали. Бывают и худшие старты.