Марко Ройс пожертвовал 500 тысяч евро предприятиям, пострадавшим от коронавируса

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пожертвовал 500 тысяч евро на поддержку малых и средних предприятий Дортмунда, которые столкнулись с финансовым кризисом из-за борьбы с коронавирусом.

— Есть много мелких и старых заведений, парикмахерских и трактиров, которые в обычных условиях непросто содержать, — написал Ройс на своей странице в Instagram. — Однако именно подобные заведения и маленькие магазины делают каждый город уникальным. Будьте солидарны, поддерживайте своих близких и будьте рядом друг с другом. Коронавирус дает всем нам возможность объединиться как сообщество в быстро меняющееся время.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.