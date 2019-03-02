Марко Ройс: "Боруссия" сама привезла себе голы"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс выразил сожаление по поводу поражения от "Аугсбурга" (1:2) в матче чемпионата Германии. По его словам, команда совершила слишком много ошибок.

– Это очень больно, мы сами привезли себе голы, совершили ошибки, – цитирует AFP Ройса. – У нас было два или три хороших шанса, но мы ими не воспользовались, а сопернику дали возможность забить. Такие команды защищаются очень компактно, перед своей штрафной. Трудно найти подход к воротам. Разница между нами и "Баварией" сейчас в том, что она набирает ход и не допускает таких индивидуальных ошибок.