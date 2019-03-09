Марко Ройс: "Бавария" возглавила турнирную таблицу? Важно лишь то, кто будет на первом месте в самом конце"

Нападающий "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал тот факт, что "Бавария" возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии. Дортмундцы занимают второе место, уступая мюнхенцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

- "Бавария" возглавила турнирную таблицу? Неважно, - приводит DW слова Ройса. - Важно лишь то, кто будет на первом месте в самом конце.

"Боруссия" набрала 57 очков и занимает вторую строчку в чемпионате Германии, уступая "Баварии", в активе которой также 57 очков, по разнице забитых и пропущенных мячей.

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