Марко Ройс: "Бавария" возглавила турнирную таблицу? Важно лишь то, кто будет на первом месте в самом конце"

Нападающий "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал тот факт, что "Бавария" возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии. Дортмундцы занимают второе место, уступая мюнхенцам по разнице забитых и пропущенных мячей.
- "Бавария" возглавила турнирную таблицу? Неважно, - приводит DW слова Ройса. - Важно лишь то, кто будет на первом месте в самом конце.
"Боруссия" набрала 57 очков и занимает вторую строчку в чемпионате Германии, уступая "Баварии", в активе которой также 57 очков, по разнице забитых и пропущенных мячей.
#BVB in second place? ¯_(ツ)_/¯#BVBVFB pic.twitter.com/2vFYdxHjWa– DW Sports (@dw_sports) 9 марта 2019 г.
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