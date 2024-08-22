Тер Штеген: «Нойер — навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола»

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген прокомментировал решение голкипера «Баварии» Мануэль Нойер о завершении карьеры в национальной команде.

«Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии. Ты — навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!» — написал тер Штеген в социальной сети.

Нойер является рекордсменом сборной Германии по количеству проведенных матчей среди вратарей (124). Также 38-летнему голкиперу принадлежит рекорд по числу «сухих» встреч в футболке Бундестим (51).