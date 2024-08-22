Тер Штеген: «Нойер — навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола»
Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген прокомментировал решение голкипера «Баварии» Мануэль Нойер о завершении карьеры в национальной команде.
«Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии. Ты — навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!» — написал тер Штеген в социальной сети.
Нойер является рекордсменом сборной Германии по количеству проведенных матчей среди вратарей (124). Также 38-летнему голкиперу принадлежит рекорд по числу «сухих» встреч в футболке Бундестим (51).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
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