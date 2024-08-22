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Тер Штеген: «Нойер — навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген прокомментировал решение голкипера «Баварии» Мануэль Нойер о завершении карьеры в национальной команде.

«Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии. Ты — навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!» — написал тер Штеген в социальной сети.

Нойер является рекордсменом сборной Германии по количеству проведенных матчей среди вратарей (124). Также 38-летнему голкиперу принадлежит рекорд по числу «сухих» встреч в футболке Бундестим (51).

Мануэль Нойер. Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
Футбол
Сборная Германии по футболу
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Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии
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7
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9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
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