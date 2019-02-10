Марио Гетце: "Вижу много положительного в ничьей с "Хоффенхаймом"

Форвард дортмундской "Боруссии" Марио Гетце признался, что видит много положительного в домашней ничьей с "Хоффенхаймом".

– Мы играли очень хорошо на протяжении большого отрезка, вели со счётом 3:0 и получили шанс забить еще, - цитирует Гетце пресс-служба "Боруссии". - В домашнем матче этого должно хватить, чтобы обыграть такую хорошую команду, как "Хоффенхайм".

Мне горько, что не сумели довести дело до конца. Нам нужно действовать лучше и более эффективно. Несмотря на всё это, вижу в ничьей много положительных вещей.

"Боруссия" сыграла результативную ничью в игре с "Хоффенхаймом" (3:3). До середины второго тайма подопечные Люсьена Фавра вели со счетом 3:0, но пропустили три гола в промежутке с 75-й по 87-ю минуты.