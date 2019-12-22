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Мануэль Нойер: «В последних матчах «Бавария» показала сильную игру и уже предвкушает второй круг»

09:55
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (2:0).

— Это была снова волевая победа, — приводит пресс-служба клуба слова Нойера. — Мы отдали все силы, чтобы победить и сделать себе такой приятный рождественский подарок. Просто фантастика, что мы снова забили в конце — просто невероятно, что Джошуа Киммих, как и в матче против «Фрайбурга», практически первым касанием отправил мяч в ворота. В последних матчах мы показали сильную игру и уже предвкушаем второй круг.

Бавария — Вольфсбург

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