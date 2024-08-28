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Мануэль Нойер ответил на вопрос о возможном уходе из «Баварии»

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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос о возможном уходе из мюнхенского клуба по окончании сезона.

«На данный момент я хорошо чувствую себя. Также мне кажется, что моей игрой довольны. Я не собираюсь покидать клуб в конце сезона. И не начинаю сезон с мыслью о том, что в июне все закончится», — приводит слова Нойера Kicker.

Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года. В прошлом сезоне голкипер провел 23 матча в чемпионате Германии, семь из которых отыграл на ноль. Его контракт с мюхенцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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 И В Н П +/- О
1
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
2
 Хайденхайм 1 1 0 0 2-0 3
3
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
4
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
5
 Бавария 1 1 0 0 3-2 3
6
 Хоффенхайм 1 1 0 0 3-2 3
7
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
10
 Унион Б 1 0 1 0 1-1 1
11
 Майнц 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хольштайн 1 0 0 1 2-3 0
13
 Боруссия М 1 0 0 1 2-3 0
14
 Вольфсбург 1 0 0 1 2-3 0
15
 Бохум 1 0 0 1 0-1 0
16
 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0
17
 Ст-Паули 1 0 0 1 0-2 0
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 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 0-2 0
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30.08 21:30
Унион Б – Ст-Паули
 - : -
31.08 16:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
31.08 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
31.08 16:30
Хольштайн – Вольфсбург
 - : -
31.08 16:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
31.08 16:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
31.08 19:30
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