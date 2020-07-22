Мануэль Нойер: «Никому не будет просто против «Баварии» в Лиге чемпионов, хоть большую роль и сыграет удача»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о шансах мюнхенской команды в розыгрыше Лиги чемпионов-2019/20.

— Если мы пройдем «Челси», то будем играть в Лиссабоне, в одноматчевом формате плей-офф, — цитирует 11 Freunde Нойера. — В таких встречах большую роль играет удача, но в любом случае никому не будет просто играть против нас.

«Бавария» обыграла «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча была перенесена в связи с пандемией коронавируса, она состоится 8 августа.