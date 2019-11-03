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Мануэль Нойер: «Нельзя пропускать пять голов»

08:53
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5).

— После десяти минут мы оказались в меньшинстве, — приводит пресс-служба клуба слова Нойера. — Конечно, от этого играть не проще. Тем не менее, все равно нельзя пропускать пять голов. У нас тоже были голевые моменты, которые мы не использовали. Мы недостаточно последовательно оборонялись. Мы должны все обдумать, проанализировать и в следующем матче сыграть лучше.

«Бавария» занимает 4-е место в чемпионате Германии, имея в активе 18 очков. «Айнтрахт» с 17 баллами располагается на 5-й строчке.

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