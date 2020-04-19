Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с мюнхенским клубом.

— С 2011 года все мои переговоры с «Баварией» велись конфиденциально, никогда не было утечек, — цитирует Bild Нойера. — Теперь же в прессу просочились детали из нынешних переговоров, при этом, во многом неверные. Меня это раздражает, я не привык к такому в «Баварии». Я хочу играть настолько долго, насколько позволит здоровье, но мне важно доверие. Очевидно, что я нее могу просить пятилетний контракт, это утопия. Мне 34 года, я же не могу представить, что со мной будет в 39 лет. Та информация, которая всплыла в СМИ, не имеет никакого смысла. Мне всегда было важно иметь возможность доверять сотрудникам на руководящих должностях клуба, также как и клубу в качестве футболиста и капитана команды.

34-летний Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года, его нынешний контракт с клубом действует до конца июня 2021 года. В сезоне-2019/20 вратарь провел за мюнхенскую команду 37 матчей (15 — на ноль) и пропустил 38 мячей.