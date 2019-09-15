Мануэль Нойер: «До гола «Лейпцига» «Бавария» доминировала на поле»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после ничьей с «Лейпцигом» в матче 4-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что команде нужно взять из этой игры все самое хорошее и сделать выводы.

— В первом тайме мы должны были забивать больше, по сути решать исход матча, — цитирует пресс-служба клуба Нойера. — 1:1 немного отбросил нас назад, до этого мы доминировали на поле. Во втором тайме мы уже играли не так, нам не доставало естественности, уже не так уверенно контролировали мяч. «Бавария» должна взять на будущее все самое хорошее из этой игры и проанализировать недочеты.