Мануэль Нойер: «Благодарен «Баварии», что позволили снова тренироваться на поле»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал возвращение команды к тренировкам.

Футболисты вернулись к тренировкам 6 апреля. Игроки занимались в небольших группах.

— Это было, конечно, очень необычное чувство, когда я сегодня проводил тренировку в небольших группах, но было приятно снова увидеть парней, — цитирует Нойера официальный сайт клуба. — Я хотел бы поблагодарить клуб и всех помощников, которые позволили нам снова тренироваться на поле в эти трудные времена.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.