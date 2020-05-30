Мануэль Нойер: «Бавария» счастлива тем, как все складывается"

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер остался доволен победой над «Фортуной» (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы оторвались в таблице от преследователей на 10 очков.

— Вы можете видеть это на поле, и фотографии говорят сами за себя, — сказал Нойер в интервью пресс-службе бундеслиги. — Мы счастливы, как все складывается и хотим продолжать в том же духе.

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