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Мануэль Нойер: «Бавария» победила как одна команда»

03:48
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после победы над «Падерборном» в 23-м туре чемпионата Германии (3:2) отметил единство команды.

— Большое облегчение! Нашей целью были три очка. Важно, что команда до самого конца выкладывалась на максимум и верила в то, что мы решим матч в свою пользу, — цитирует пресс-служба клуба Нойера. — Неприятно, что после 2:2 нам снова пришлось потрудиться. Мы победили как одна команда. Из-за дисквалификаций нам пришлось перестроиться, мы играли по другой тактической схеме. Поэтому вполне понятно, что мы не смогли с самого начала играть так, как мы играли в течение последних недель.

 

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/02/stimmen-zum-bundesliga-heimspiel-gegen-den-sc-paderborn

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