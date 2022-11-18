Мане не успеет восстановиться к первому матчу с «ПСЖ»

Стали известны подробности восстановления нападающего «Баварии» Садио Мане. В четверг, 17 ноября, игрок успешно перенес операцию.

По информации Bild, на восстановление 30-летнему сенегальцу потребуется 3 месяца. Таким образом, он вряд ли сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Игра состоится 14 февраля.

Ранее стало известно, что 30-летний сенегалец не сыграет на чемпионате мира-2022 из-за травмы. Хотя изначально его включали в заявку сборной Сенегала.

В этом сезоне Мане сыграл в 23 матчах за «Баварию», забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи во всех турнирах.