Мане больше не хочет играть за «Баварию»
Нападающий «Баварии» Садио Мане больше не хочет играть за мюнхенскую команду.
Как сообщает Sky Germany, 31-летний сенегалец вероятнее всего вернется в Англию, так как только английские клубы могут позволить себе его зарплату.
Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года, подписав контракт, рассчитанный до 2025 года. В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 36 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|20
|8
|4
|89-34
|68
|
2
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|
3
|РБ Лейпциг
|32
|18
|6
|8
|57-38
|60
|
4
|Унион Б
|32
|17
|8
|7
|48-34
|59
|
5
|Фрайбург
|32
|16
|8
|8
|48-42
|56
|
6
|Вольфсбург
|32
|13
|10
|9
|56-44
|49
|
7
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|
8
|Айнтрахт Ф
|32
|12
|10
|10
|54-49
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|
10
|Кельн
|32
|10
|11
|11
|47-51
|41
|
11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|
12
|Вердер
|32
|10
|5
|17
|50-62
|35
|
13
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|
14
|Хоффенхайм
|32
|9
|5
|18
|43-54
|32
|
15
|Бохум
|32
|9
|4
|19
|36-71
|31
|
16
|Шальке
|32
|7
|9
|16
|31-65
|30
|
17
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|
18
|Герта
|32
|6
|7
|19
|39-67
|25
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|21:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|- : -
|20.05
|16:30
|
Герта – Бохум
|- : -
|20.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|- : -
|20.05
|16:30
|
Шальке – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.05
|16:30
|
Вердер – Кельн
|- : -
|20.05
|19:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|21.05
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|21.05
|18:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|21.05
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|22
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|29
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|28
|1
|8
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