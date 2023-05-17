Мане больше не хочет играть за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Садио Мане больше не хочет играть за мюнхенскую команду.

Как сообщает Sky Germany, 31-летний сенегалец вероятнее всего вернется в Англию, так как только английские клубы могут позволить себе его зарплату.

Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года, подписав контракт, рассчитанный до 2025 года. В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 36 матчах.