«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобрести Хаверца

«Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к полузащитнику «Байера» Каю Хаверцу. Но английский клуб отпугнула цена, установленная на 20-летнего немца, утверждает The Athletic.

«Фармацевты» запросили за игрока порядка 100 миллионов евро. В «МЮ» после этого ответили отказом даже вести переговоры относительно возможного трансфера полузащитника.

В текущем сезоне Хаверц провел 19 матчей за «Байер», забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2020 года.