«Манчестер Сити» интересуется хавбеком молодежки «Фрайбурга» Дарвичем

Полузащитник молодежного состава «Фрайбурга» Ноа Дарвич может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Bayern&Germany.

По информации издания, в гонку за Дарвичем могут присоединиться «ПСЖ», «Арсенал» и «Аякс».

Текущий контракт 16-летнего немца с «Фрайбургом» рассчитан до зимы 2024 года.

В прошедшем сезоне он сыграл 11 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.