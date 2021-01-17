Макс Майер может стать игроком «Хоффенхайма»

«Хоффенхайм» заинтересован в подписании контракта со свободным агентом Максом Майером, пишет Kicker.

«Кристал Пэлас» недавно расторг контракт с 25-летним немецким полузащитником. В Лондоне Майер получал 10 миллионов евро в год, но «Хоффенхайм» не готов предложить такие деньги игроку, который за полгода ни разу не вышел на поле в АПЛ.

Немец перешел в «Кристал Пэлас» из «Шальке» в 2018 году. Тогда «Хоффенхайм» уже интересовался футболистом. За два с половиной года Майер забил лишь один мяч в составе «Пэлас».