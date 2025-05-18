Спортивный директор «Баварии» Эберль: «Сане сказал, что не хочет принимать наше предложение в таком виде»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Лероя Сане.

«Он [в субботу] сказал , что не хочет принимать наше предложение в таком виде. Здесь нет никакой вражды. Предложение поступило. Мы выразили свое желание. Вы можете увидеть, по крайней мере, на мой взгляд, что Лерой хочет остаться. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», — приводит слова Эберля Sky Sport.

29-летнему игроку предложили новый контракт с зарплатой в 10 миллионов евро и бонусами в 5,5 миллиона евро. Текущее соглашение немца заканчивается этим летом.

18 мая сообщалось, что Сане может продолжить карьеру в «Ньюкасле».

В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 38 миллионов евро.