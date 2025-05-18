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18 мая 2025, 13:38

Спортивный директор «Баварии» Эберль: «Сане сказал, что не хочет принимать наше предложение в таком виде»

Ана Горшкова
Корреспондент

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Лероя Сане.

«Он [в субботу] сказал , что не хочет принимать наше предложение в таком виде. Здесь нет никакой вражды. Предложение поступило. Мы выразили свое желание. Вы можете увидеть, по крайней мере, на мой взгляд, что Лерой хочет остаться. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», — приводит слова Эберля Sky Sport.

29-летнему игроку предложили новый контракт с зарплатой в 10 миллионов евро и бонусами в 5,5 миллиона евро. Текущее соглашение немца заканчивается этим летом.

18 мая сообщалось, что Сане может продолжить карьеру в «Ньюкасле».

В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 38 миллионов евро.

Источник: Sky Sport
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Лерой Сане
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 28 5 1 122-36 89
2
 Боруссия Д 34 22 7 5 70-34 73
3
 РБ Лейпциг 34 20 5 9 66-47 65
4
 Штутгарт 34 18 8 8 71-49 62
5
 Хоффенхайм 34 18 7 9 65-52 61
6
 Байер 34 17 8 9 68-47 59
7
 Фрайбург 34 13 8 13 51-57 47
8
 Айнтрахт Ф 34 11 11 12 61-65 44
9
 Аугсбург 34 12 7 15 45-61 43
10
 Майнц 34 10 10 14 44-53 40
11
 Унион Б 34 10 9 15 44-58 39
12
 Боруссия М 34 9 11 14 42-53 38
13
 Гамбург 34 9 11 14 40-54 38
14
 Кельн 34 7 11 16 49-63 32
15
 Вердер 34 8 8 18 37-60 32
16
 Вольфсбург 34 7 8 19 45-69 29
17
 Хайденхайм 34 6 8 20 41-72 26
18
 Ст-Паули 34 6 8 20 29-60 26
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33 тур
34 тур
16.05 16:30 Боруссия М – Хоффенхайм 4 : 0
16.05 16:30 Байер – Гамбург 1 : 1
16.05 16:30 Бавария – Кельн 5 : 1
16.05 16:30 Айнтрахт Ф – Штутгарт 2 : 2
16.05 16:30 Фрайбург – РБ Лейпциг 4 : 1
16.05 16:30 Хайденхайм – Майнц 0 : 2
16.05 16:30 Ст-Паули – Вольфсбург 1 : 3
16.05 16:30 Унион Б – Аугсбург 4 : 0
16.05 16:30 Вердер – Боруссия Д 0 : 2
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ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 36
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 19
Серу Гирасси
Серу Гирасси

Боруссия Д

 17
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 19
Юлиан Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон

Боруссия Д

 14
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 14
И К Ж
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 27 2 4
Йенс Кастроп
Йенс Кастроп

Боруссия М

 26 2 2
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 30 2 2
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