Люсьен Фавр: «Возможно, Гетце будет получать больше игровой практики»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр отметил, что еще рассчитывает на полузащитника Марио Гетце, который в нынешнем сезоне мало играл. В чемпионате Германии 27-летний немец провел 13 матчей, забил три мяча.

— Возможно, у Гетце будет больше игрового времени, — цитирует AFP Фавра. — У нас будет тяжелая неделя. Мы сыграем в субботу, в среду, потом опять в субботу. Все очень плотно и быстро. Все должны быть готовы. Марио усердно тренируется, выкладывается. Но только в чемпионате осталось еще десять матчей. Все может случиться.