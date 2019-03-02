Люсьен Фавр: "У соперника не было моментов, но он забил два мяча"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр считает, что его команда незаслуженно проиграла "Аугсбургу" (1:2) в матче чемпионата Германии. По его словам, команде не хватило спокойствия.

– Мы должны были выигрывать этот матч, у соперника не было моментов, но он забил два мяча, – цитирует AFP Фавра. – Этого поражения точно можно было избежать. Мы ошиблись и подарили им первый гол. Следовало сохранять спокойствие, чтобы не совершить вторую такую ошибку. У нас были моменты, но мы их не реализовали. Обидно проигрывать таким образом.