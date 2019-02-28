Люсьен Фавр: "Следующая игра всегда самая важная"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр отметил, что пока не думает об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Впереди у дортмундцев игра чемпионата Германии с "Аугсбургом". В бундеслиге "Боруссия" ведет борьбу за лидерство с "Баварией", а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов она проиграла "Тоттенхэму" со счетом 0:3.

– Мы не можем изменить того, что играем перед "Баварией", – цитирует AFP Фавра. – Таково положение дел. Мы хотим идти от матча к матчу в соответствии с нашей философией и смотреть уверенно в будущее. Впереди у нас матч чемпионата Германии, затем игра Лиги чемпионов. Мы всегда сосредоточены на ближайшем матче. Следующая игра всегда самая важная.