Люсьен Фавр: «Санчо нужно еще многому научиться»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился мнением о полузащитнике команды Джейдоне Санчо, который не покинет команду этим летом.

— Важно, что Джейдон останется с нами, — цитирует Goal.com Фавра. — Это важно и для него, и для команды. Санчо — очень хороший футболист, но он должен помнить, что ему еще нужно многому научиться. Лучше контролировать мяч, работать над защитой и игрой головой. Так же, как должны многому научиться и другие футболисты нашей команды.

В сезоне-2019/20 Санчо провел за «Боруссию» 44 матча, на его счету 20 голов и 20 результативных передач. Ранее сообщалось, что 20-летний футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».