Люсьен Фавр: «Марио Гетце не вписывается в игровую схему «Боруссии Д»»
Главный тренер «Боруссии Д» Люсьен Фавр заявил, что полузащитник команды Марио Гетце не подходит игровой схеме команды. Также, специалист поделился мнением об игре хавбека дортмундцев Юлиана Брандта.
— Сейчас мы играем по схеме 3-4-3, а она, к сожалению, не подходит Марио, — приводит Goal.com слова Фавра. — Нет, конечно, он может сыграть слева или справа на фланге, посмотрим. У нас впереди много матчей и нужно рассчитывать на каждого. Юлиан Брандт, к примеру, может играть на разных позициях на разных схемах. Игра при 4-3-3 — не то же самое, что при 3-4-3, но он справляется отлично. Против «Славии» в Лиге чемпионов он играл и как нападающий. Мне это нравится, потому что наличие такого игрока дает больше возможностей тренеру.
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