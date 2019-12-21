Люсьен Фавр: «Боруссия» играла слишком сложно»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Хоффенхайма» в 17-м туре чемпионата Германии (1:2) отметил, что команда играла слишком сложно.

— У нас был полный контроль над игрой, — цитирует пресс-служба клуба Фавра. — Мы не смогли реализовать наши отличные моменты, которых у нас было пять или шесть. Было легко сделать счет 2:0 или 3:0. У нас были отличные шансы, но мы не играли правильно, иногда слишком усложняли игру и теряли мяч. Это дорого нам стоило. Кроме того, во втором тайме у нас случились две травмы.