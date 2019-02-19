Люсьен Фавр: "Боруссия" должна лучше контролировать ситуацию на поле"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр не считает, что его команда плохо сыграла с "Нюрнбергом" (0:0) в матче чемпионата Германии. Дортмундцы лидируют в бундеслиге, но не побеждали с 26 января.

– Все игры сложны – без исключения, – цитирует AFP Фавра. – Мы играли не так и плохо, создали достаточно моментов, много владели мячом. Нам не удалось реализовать шансы. "Нюрнберг" играл строго от обороны, выжидал. Мы должны лучше контролировать ситуацию в таких матчах. Необходимо улучшать взаимодействие впереди, увеличить скорость, чтобы утомить соперника.