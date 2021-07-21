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Лунев показал фотографии с тренировки в «Байере»

15:35
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Новичок «Байера» Андрей Лунев опубликовал в Instagram фотографии с тренировки в немецком клубе.

«Тяжело в учении, легко в бою», — подписал пост Лунев.

Публикация от Lunev Andrei (@lunev91)

Лунев стал футболистом «Байера» 10 июля. Футболист подписал контракт с клубом из Леверкузена на два года. Он выступал за «Зенит» с января 2017 года и покинул команду из Санкт-Петербурга на правах свободного агента летом 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRls1_IjdWv/

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