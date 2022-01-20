Лунев поблагодарил фанатов за поддержку после перенесенной операции

Голкипер «Байера» Андрей Лунев в своем Instagram поблагодарил фанатов за поддержку после перенесенной операции.

«Успех спортсмена — это способность идти от поражения к поражению, от травмы к травме, не теряя оптимизма. Все будет хорошо. Ценю вашу поддержку!» — написал вратарь.

Лунев был травмирован на тренировке команды. Срок его восстановления — от 6 до 10 недель.