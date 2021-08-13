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Лунев обратился к болельщикам перед стартом бундеслиги

17:55
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Новичок «Байера» Андрей Лунев в Instagram обратился к болельщикам перед стартом сезона в Германии.

«Завтра стартуем! «Байер» и болельщики, удачи нам в новом сезоне!» — написал Лунев.

 

Лунев стал футболистом «Байера» 10 июля. Футболист подписал контракт с клубом из Леверкузена на два года. Он выступал за «Зенит» с января 2017 года и покинул команду из Санкт-Петербурга на правах свободного агента летом 2021 года.

В первом туре бундеслиги «Байер» завтра, 14 августа, на выезде сыграет с «Унионом». Начало встречи — в 16.30 мск.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CShLwDvDWVJ/

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Александр Кравченко все материалы автора

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