Лунев — о дебюте за «Байер»: «Дальше — больше!»
Российский вратарь Андрей Лунев высказался о своем дебюте в составе «Байера» в матче 15-го тура чемпионата Германии против «Ференцвароша» (0:1).
«Наконец-то дебют. Дальше — больше! Всем спасибо за поддержку!» — написал Лунев в Instagram.
Лунев перешел в леверкузенский «Байер» в июле 2021 года. Он заключил контракт до 2023 года.
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