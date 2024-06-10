Луи ван Галь оценил решение «Баварии» назначить Компани

Бывший главный тренер «Барселоны» Луи ван Галь поделился мнением о назначении Венсана Компани в «Баварию».

«Меня удивило назначение Венсана в «Баварию», так как в процессе на эту должность называли много значимых имен. Компани — молодой тренер, у него мало опыта. «Бавария» вела переговоры с другими тренерами, но никто не согласился. Не очень приятно для клуба», — цитирует ван Галя Sky Sports.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем вчера, 29 мая.