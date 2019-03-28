23:35 28 марта | Футбол — Германия

Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из "Вердера"

0
Обсудить

Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев".

Ранее подобного успеха добивался главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн, возглавляющий "Хоффенхайм".

– Я очень рад этой награде. Это большая честь и признание не только для меня, но прежде всего для моего тренерского штаба, всей команды и всех людей, работающих в "Вердере", – приводит слова Кофельдта пресс-служба "Вердера".

Кофельдт возглавил "Вердер" зимой 2017-го. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 11-е место в бундеслиге. Сейчас "бременцы" располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.

Все о чемпионате Германии – здесь

 

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ