"Лучше быть не может". Румменигге - о победе над "РБ Лейпциг"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге - о победе над "РБ Лейпциг" (3:0) в финале Кубка Германии. Дубль в составе победителей сделал Роберт Левандовски.

- На прошлой неделе чемпионы Германии, теперь обладатели кубка - лучше быть не может. Сегодня команда все сделала великолепно. Мы забили голы мирового уровня, - цитирует Румменигге официальный сайт клуба. - В лице Мануэля Нойера наши ворота защищает настоящий гигант, который также по правду стоит в воротах сборной Германии. Еще лучше играть нельзя.

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