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Сегодня, 04:37

Маттеус раскритиковал президента «Баварии» Хенесса

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион Европы 1980 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал президента «Баварии» Ули Хенесса из-за публичных заявлений о трансферах.

«Точно так же, как Ули Хенесс сделал Кейна дороже год назад своими заявлениями о «Тоттенхэме», теперь он делает собственных игроков дешевле своими публичными заявлениями о трансферах», — цитирует Bild Маттеуса.

Ранее появилась информация, что этим летом «Бавария» намерена продать защитников Маттейса де Лигта и Нуссайра Мазрауи, а также вингеров Брайана Сарагосу и Кингсли Комана.

Маттейс де&nbsp;Лигт. «Бавария» хочет продать де Лигта, Мазрауи, Сарагосу и Комана
Лотар Маттеус
Ули Хенесс
Футбол
ФК Бавария
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