«Ливерпуль» интересуется полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Коне

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне может перейти в «Ливерпуль», сообщает Bild.

По информации издания, вероятность перехода француза в английский клуб оценивается как высокая. У футболиста уже есть предложение от «Ливерпуля».

Его действующий контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 31 матч за немецкую команду, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.