Лилиан Тюрам отреагировал на дисквалификацию сына за плевок в соперника

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Лилиан Тюрам не стал оправдывать сына Маркуса, который получил дисквалификацию на шесть матчей. Нападающий «Боруссии» из Менхегладбаха получил такое наказание за плевок в лицо сопернику.

«Я смотрел тот матч и был просто шокирован. Не мог поверить, что это сделал мой сын, — цитирует Тюрама Football Italia со ссылкой на RCI Guadeloupe. — Позже он мне все объяснил. Он был очень раздосадован, но сделал это случайно. Я знаю, что у него не было намерений кого-то оскорбить. Маркус прекрасно понимает, что такое поведение недопустимо».

23-летний футболист также оштрафован на 40 тысяч евро, а дисквалификация одного из шести матчей носит условный характер с испытательным сроком до 21 декабря 2021 года.

Дисквалификация Тюрама распространяется на матчи чемпионата и Кубка Германии.