Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Личный тренер Холанна рассказал, как норвежец набрал 12 килограмм мышечной массы за 15 месяцев

09:18
Эрлин Холанн. Фото Twitter.
Эрлин Холанн. Фото Twitter.
Теги:

Личный тренер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна Борре Стинслид рассказал, что футболист за короткое время сумел заметно улучшить свои физические данные.

— Он набрал 12 килограмм мышечной массы за 15 месяцев. Невероятно! — цитирует тренера Corriere dello Sport. — Это было необходимо, потому что он подрос на 20 сантиметров за короткое время. Его телосложение генетически предрасположено к тренировкам.

19-летний Холанн в текущем сезоне забил 10 мячей в девяти играх бундеслиги.

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир