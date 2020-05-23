Личный тренер Холанна рассказал, как норвежец набрал 12 килограмм мышечной массы за 15 месяцев

Личный тренер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна Борре Стинслид рассказал, что футболист за короткое время сумел заметно улучшить свои физические данные.

— Он набрал 12 килограмм мышечной массы за 15 месяцев. Невероятно! — цитирует тренера Corriere dello Sport. — Это было необходимо, потому что он подрос на 20 сантиметров за короткое время. Его телосложение генетически предрасположено к тренировкам.

19-летний Холанн в текущем сезоне забил 10 мячей в девяти играх бундеслиги.

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