«Лейпциг» выигрывает у «Барселоны», «Ювентуса» и «Баварии» борьбу за 18-летнего хавбека «Герты»
09:47
«Лейпциг» — главный претендент на полузащитника «Герты» Лазара Самарджича, сообщает Sky Sports Germany.
По информации источника, 18-летним немцем, считающимся одним из главных талантов берлинского клуба, также интересуются «Бавария», «Ювентус» и «Барселона», однако «Лейпциг» считается наиболее вероятным вариантом для футболиста.
Самарджич дебютировал за первую команду «Герты» весной 2020 года, он провел за команду 3 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 1,5 миллиона евро.