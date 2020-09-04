«Лейпциг» выигрывает у «Барселоны», «Ювентуса» и «Баварии» борьбу за 18-летнего хавбека «Герты»

«Лейпциг» — главный претендент на полузащитника «Герты» Лазара Самарджича, сообщает Sky Sports Germany.

По информации источника, 18-летним немцем, считающимся одним из главных талантов берлинского клуба, также интересуются «Бавария», «Ювентус» и «Барселона», однако «Лейпциг» считается наиболее вероятным вариантом для футболиста.

Самарджич дебютировал за первую команду «Герты» весной 2020 года, он провел за команду 3 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 1,5 миллиона евро.