«Лейпциг» разгромно проиграл «Вольфсбургу» в бундеслиге

«Лейпциг» на своем поле потерпел поражение от «Вольфсбурга» в матче 12-го тура бундеслиги — 1:5.

У гостей дубль оформил Мохамед Амура и еще по голу забили Тиаго Томаш, Йоаким Меле и Кевин Беренс. Один мяч хозяев отыграл Вилли Орбан.

«Лейпциг» продлил безвыигрышную серию до шести матчей во всех турнирах и опустился на четвертую позицию в таблице чемпионата Германии. На счету команды 21 балл. «Вольфсбург» (15 очков) располагается на 12-й строчке. Зелено-белые одержали третью победу подряд в бундеслиге.