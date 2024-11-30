«Лейпциг» разгромно проиграл «Вольфсбургу» в бундеслиге
«Лейпциг» на своем поле потерпел поражение от «Вольфсбурга» в матче 12-го тура бундеслиги — 1:5.
У гостей дубль оформил Мохамед Амура и еще по голу забили Тиаго Томаш, Йоаким Меле и Кевин Беренс. Один мяч хозяев отыграл Вилли Орбан.
«Лейпциг» продлил безвыигрышную серию до шести матчей во всех турнирах и опустился на четвертую позицию в таблице чемпионата Германии. На счету команды 21 балл. «Вольфсбург» (15 очков) располагается на 12-й строчке. Зелено-белые одержали третью победу подряд в бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|11
|9
|2
|0
|36-7
|29
|
2
|Айнтрахт Ф
|11
|7
|2
|2
|27-16
|23
|
3
|Байер
|12
|6
|5
|1
|28-19
|23
|
4
|РБ Лейпциг
|12
|6
|3
|3
|19-14
|21
|
5
|Фрайбург
|12
|6
|2
|4
|16-16
|20
|
6
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|22-18
|19
|
7
|Вольфсбург
|12
|5
|3
|4
|25-19
|18
|
8
|Штутгарт
|12
|4
|5
|3
|23-21
|17
|
9
|Боруссия М
|12
|5
|2
|5
|18-17
|17
|
10
|Майнц
|11
|4
|4
|3
|18-14
|16
|
11
|Унион Б
|12
|4
|4
|4
|10-11
|16
|
12
|Вердер
|12
|4
|4
|4
|19-24
|16
|
13
|Аугсбург
|12
|4
|3
|5
|14-23
|15
|
14
|Хоффенхайм
|11
|3
|3
|5
|17-22
|12
|
15
|Ст-Паули
|12
|3
|2
|7
|10-15
|11
|
16
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|15-20
|10
|
17
|Хольштайн
|12
|1
|2
|9
|13-31
|5
|
18
|Бохум
|12
|0
|2
|10
|10-33
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.11
|22:30
|
Ст-Паули – Хольштайн
|3 : 1
|30.11
|17:30
|
Аугсбург – Бохум
|1 : 0
|30.11
|17:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|3 : 1
|30.11
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|1 : 5
|30.11
|17:30
|
Унион Б – Байер
|1 : 2
|30.11
|17:30
|
Вердер – Штутгарт
|2 : 2
|30.11
|20:30
|
Боруссия Д – Бавария
|- : -
|1.12
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|1.12
|19:30
|
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|8
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|9
|1
|3
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|10
|1
|3
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3
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