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Сегодня, 19:23

«Лейпциг» разгромно проиграл «Вольфсбургу» в бундеслиге

Алина Савинова
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«Лейпциг» на своем поле потерпел поражение от «Вольфсбурга» в матче 12-го тура бундеслиги — 1:5.

У гостей дубль оформил Мохамед Амура и еще по голу забили Тиаго Томаш, Йоаким Меле и Кевин Беренс. Один мяч хозяев отыграл Вилли Орбан.

«Лейпциг» продлил безвыигрышную серию до шести матчей во всех турнирах и опустился на четвертую позицию в таблице чемпионата Германии. На счету команды 21 балл. «Вольфсбург» (15 очков) располагается на 12-й строчке. Зелено-белые одержали третью победу подряд в бундеслиге.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
30 нояб, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:5
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
30 нояб, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:0
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
30 нояб, 17:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
2:2
Штутгарт

Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
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«Байер» победил «Унион» и поднялся на третье место в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 11 9 2 0 36-7 29
2
 Айнтрахт Ф 11 7 2 2 27-16 23
3
 Байер 12 6 5 1 28-19 23
4
 РБ Лейпциг 12 6 3 3 19-14 21
5
 Фрайбург 12 6 2 4 16-16 20
6
 Боруссия Д 11 6 1 4 22-18 19
7
 Вольфсбург 12 5 3 4 25-19 18
8
 Штутгарт 12 4 5 3 23-21 17
9
 Боруссия М 12 5 2 5 18-17 17
10
 Майнц 11 4 4 3 18-14 16
11
 Унион Б 12 4 4 4 10-11 16
12
 Вердер 12 4 4 4 19-24 16
13
 Аугсбург 12 4 3 5 14-23 15
14
 Хоффенхайм 11 3 3 5 17-22 12
15
 Ст-Паули 12 3 2 7 10-15 11
16
 Хайденхайм 11 3 1 7 15-20 10
17
 Хольштайн 12 1 2 9 13-31 5
18
 Бохум 12 0 2 10 10-33 2
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29.11 22:30
Ст-Паули – Хольштайн
 3 : 1
30.11 17:30
Аугсбург – Бохум
 1 : 0
30.11 17:30
Фрайбург – Боруссия М
 3 : 1
30.11 17:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 1 : 5
30.11 17:30
Унион Б – Байер
 1 : 2
30.11 17:30
Вердер – Штутгарт
 2 : 2
30.11 20:30
Боруссия Д – Бавария
 - : -
1.12 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
1.12 19:30
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 11
Тим Кляйндинст

Тим Кляйндинст

Боруссия М

 8
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 6
И К Ж
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 9 1 3
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 10 1 3
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
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