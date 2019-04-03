"Лейпциг" - в полуфинале Кубка Германии

"Лейпциг" вышел в полуфинал Кубка Германии, обыграв на выезде "Аугсбург". Тимо Вернер на 74-й минуте вывел гостей вперед. Хозяева на последних секундах основного времени спаслись от поражения. В конце дополнительного времени в ворота "Аугсбурга" гол забил Марсель Хальстенберг​ и принес команде победу.

Кубок Германии

1/4 финала

"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" - 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1)

Предупреждения: Хедира, 63. Айдара, 63. Ку Джа Чхоль, 66. Грегорич, 105. Хальстенберг, 120+2.

"Аугсбург": Кобель, Гауэлеув, Макс, Дансо, Байер (Кордова, 87), Ку Джа Чхоль, Тайгль, Грегорич, Хедира (Йенсен, 95), Хан (Финнбогасон, 80), Рихтер (Стафилидис, 114).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Конате, Кампль (Кунья, 90), Забитцер, Ляймер, Демме (Мукьеле, 69), Поульсен, Брума (Айдара, 62), Вернер (Ильзанкер, 84).

Предупреждения: Хедира, 63. Айдара, 63. Ку Джа Чхоль, 66. Грегорич, 90. Хальстенберг, 90.

Судья: Штилер.

2 апреля. Аугсбург. Стадион "ВВК Арена".