«Лейпциг» установил высокую цену на Нагельсманна

«Лейпциг» установил высокую цену на главного тренера Юлиана Нагельсманна, чтобы его никто не смог переманить, сообщает Sport1.de.

По данным источника, клуб не хочет расставаться со специалистом, чей контракт рассчитан до лета 2023 года. «Лейпциг» не отпустит Нагельмана меньше чем за 15-20 миллионов евро. Тренером активно интересуется «Бавария».

После 28 туров бундеслиги «Лейпциг» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на 5 баллов.