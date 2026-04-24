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24 апреля, 23:24

«Лейпциг» обыграл «Унион» и одержал пятую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Лейпциг» дома победил «Унион» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги — 3:1.

По голу у хозяев забили Макс Финкгрефе (22-я минута), Ромуло (25-я) и Ридле Баку (63-я). У гостей отличился Данило Дуки (78-я).

«Лейпциг» (62 очка) одержал пятую победу подряд и остается на третьем месте в Бундеслиге. «Унион» с 32 очками потерпел третье поражение кряду и идет 11-м в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 31-й тур.
24 апреля, 21:30. Ред Булл Арена (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:1
Унион Б

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Источник: Таблица Бундеслиги
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ФК Лейпциг
ФК Унион Берлин
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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