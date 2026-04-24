«Лейпциг» обыграл «Унион» и одержал пятую победу подряд

«Лейпциг» дома победил «Унион» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги — 3:1.

По голу у хозяев забили Макс Финкгрефе (22-я минута), Ромуло (25-я) и Ридле Баку (63-я). У гостей отличился Данило Дуки (78-я).

«Лейпциг» (62 очка) одержал пятую победу подряд и остается на третьем месте в Бундеслиге. «Унион» с 32 очками потерпел третье поражение кряду и идет 11-м в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 31-й тур.

24 апреля, 21:30. Ред Булл Арена (Лейпциг)

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