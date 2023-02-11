Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 22:29

«Унион Берлин» одержал волевую победу над «Лейпцигом»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Унион Берлин» одержал победу над «Лейпцигом» в матче 20-го тура чемпионата Германии — 2:1.

Счет в матче открыл хавбек «Лейпцига» Бенжамин Хенрикс.

Затем, в составе берлинской команды отличились полузащитник Яник Хаберер и защитник Робин Кнохе.

«Унион Берлин» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы бундеслиги, набрав 42 очка за 20 матчей.

«Лейпциг» находится на 5-м месте с 36 очками за 20 игр.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур
11 февр, 20:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:2
Унион Б

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Унион Берлин
Бундеслига
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дортмундская «Боруссия» в гостях переиграла «Вердер»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 12 7 1 59-18 43
2
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
3
 Унион Б 19 12 3 4 33-23 39
4
 Фрайбург 20 11 4 5 32-31 37
5
 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
6
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
7
 Вольфсбург 20 8 6 6 38-26 30
8
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
9
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
10
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
11
 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
12
 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 20 6 3 11 25-36 21
14
 Бохум 20 6 1 13 24-49 19
15
 Хоффенхайм 20 5 4 11 29-39 19
16
 Штутгарт 20 3 7 10 23-36 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 0 : 0
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 3 : 0
11.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 2 : 1
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 1 : 3
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 3 : 1
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 0 : 2
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
 - : -
12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 16 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости