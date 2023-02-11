«Унион Берлин» одержал волевую победу над «Лейпцигом»
«Унион Берлин» одержал победу над «Лейпцигом» в матче 20-го тура чемпионата Германии — 2:1.
Счет в матче открыл хавбек «Лейпцига» Бенжамин Хенрикс.
Затем, в составе берлинской команды отличились полузащитник Яник Хаберер и защитник Робин Кнохе.
«Унион Берлин» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы бундеслиги, набрав 42 очка за 20 матчей.
«Лейпциг» находится на 5-м месте с 36 очками за 20 игр.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|12
|7
|1
|59-18
|43
|
2
|Боруссия Д
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
3
|Унион Б
|19
|12
|3
|4
|33-23
|39
|
4
|Фрайбург
|20
|11
|4
|5
|32-31
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|10
|6
|3
|39-24
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
7
|Вольфсбург
|20
|8
|6
|6
|38-26
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|3
|9
|31-39
|27
|
9
|Байер
|20
|8
|3
|9
|33-32
|27
|
10
|Майнц
|20
|7
|5
|8
|30-32
|26
|
11
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|20
|6
|3
|11
|25-36
|21
|
14
|Бохум
|20
|6
|1
|13
|24-49
|19
|
15
|Хоффенхайм
|20
|5
|4
|11
|29-39
|19
|
16
|Штутгарт
|20
|3
|7
|10
|23-36
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.02
|22:30
|
Шальке – Вольфсбург
|0 : 0
|11.02
|17:30
|
Бавария – Бохум
|3 : 0
|11.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|2 : 1
|11.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|1 : 3
|11.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|3 : 1
|11.02
|17:30
|
Вердер – Боруссия Д
|0 : 2
|11.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|12.02
|17:30
|
Герта – Боруссия М
|- : -
|12.02
|19:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|16
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|2
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